Suor excessivo afeta famosos como Lucas Lucco

O suor excessivo mesmo sem fazer atividades físicas pode ser sinal de um distúrbio chamado hiperidrose. A condição pode acontecer nas mãos, na axila, na cabeça ou em qualquer outra parte do corpo. Como o suor serve para controlar a temperatura do organismo, o paciente com hiperidrose tem esse mecanismo descompensado. Famosos como Rodrigo Faro, Poliana Rocha, Suzanna Freitas e Lucas Lucco sofrem com o suor excessivo. Segundo a dermatologista Renata Castilho, não há cura para hiperidrose, mas há várias formas de controlá-la, seja com cirurgia ou toxina botulínica. Mas, para isso, é necessário consultar um especialista.