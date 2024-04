Suspeito de matar namorada de 19 anos é preso em comunidade na Grande SP

Alto contraste

Foi preso o suspeito de matar a namorada de 19 anos em Mairinque, no interior de São Paulo. Valter Correa Filho, de 28 anos, foi detido em Mauá (SP), após a polícia receber uma denúncia anônima de que ele estava em uma comunidade. O rapaz confessou o assassinato de Maria Eduarda da Silva Vieira. Segundo ele, a jovem o ameaçou de morte com uma faca, quando ele reagiu. No entanto, testemunhas afirmam que ele agrediu a vítima.