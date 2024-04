Taylor Swift assiste namorado ganhar o Super Bowl A cantora viajou do Japão para os Estados Unidos

Aconteceu no último domingo (11) o evento mais aguardado nos Estados Unidos: a final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. Mas para quem não gosta desse esporte, quem brilhou realmente no campeonato foi ela, a Taylor Swift.