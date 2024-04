Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O tiroteio que terminou com uma pessoa morta e mais de 20 feridas, nas comemorações do vencedor do campeonato de futebol americano, pode ser resultado de uma briga. A investigação já descartou a hipótese de extremismo ou terrorismo, o que leva à hipótese de uma disputa pessoal.