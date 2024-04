Torcedores jogam rojões no CT do Corinthians A Polícia Militar informou que não foi procurada para atender esse caso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma confusão foi registrada na frente do centro de treinamento do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Revoltados com o mau desempenho do time, um grupo de torcedores atirou rojões contra o portão. Eles ainda atearam fogo na entrada. A Polícia Militar informou que não foi procurada para atender esse caso. O protesto acontece depois de o Corinthians perder três dos últimos quatro jogos no Campeonato Paulista.