Três pessoas da mesma família morrem em acidente na via Dutra

Um grave acidente, em São Paulo, matou três pessoas da mesma família. As vítimas são dois irmãos, de 8 e 16 anos, e o avô deles. Todos estavam na parte de trás do carro esmagado entre dois caminhões, na via Dutra, uma das estradas mais movimentadas do país. O casal que estava na parte da frente do carro foi socorrido e levado para o hospital e o motorista da carreta que causou o acidente cochilou na delegacia enquanto esperava para prestar depoimento.