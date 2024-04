Três pessoas são presas no Aeroporto de Viracopos tentando levar cocaína para a Europa

Alto contraste

Três homens foram presos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), tentando transportar cocaína para a Europa. Um dos presos levava a droga dentro de garrafas de cachaça, uma das principais bebidas produzidas no Brasil. No outro caso, duas jovens tiveram as malas revistadas. Um fundo falso foi encontrado, onde havia 17 quilos de cocaína. As duas jovens, de 23 e 25 anos, e o homem, de 48 anos, em outra viagem, foram presos em flagrante. Se condenado, o trio pode pegar até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.