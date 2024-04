Três vítimas da queda do helicóptero na Grande SP continuam em estado delicado Sete pessoas estavam no helicóptero e quatro já tiveram alta

Três dias depois do acidente com um helicóptero que caiu em São Paulo, três vítimas continuam em estado delicado. Uma das vítimas apresentou melhora, mas segue em estado grave. As outras duas estão em tratamento intensivo, mas não estão respondendo aos medicamentos. Os nomes não foram divulgados até o momento.