Triatleta Luisa Baptista dá primeiros passos três meses após sofrer acidente No vídeo, ela caminha pelo corredor do hospital devagar, com um andador e a ajuda de dois médicos

A triatleta Luisa Baptista deu os primeiros passos no hospital quase três meses após sofrer um grave acidente. No vídeo, ela caminha pelo corredor devagar, com um andador e a ajuda de dois médicos. Luisa, de 29 anos, foi atropelada no dia 23 de dezembro de 2023, durante um treino na cidade de São Carlos. Uma moto atingiu a bicicleta da medalhista. O motociclista, que não tinha habilitação, responde por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir.