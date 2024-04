Ultramaratonista Camila Matte desaparece durante viagem no interior paulista Camila foi vista pela última vez na cidade de Leme

A família da ultramaratonista Camila Matte está à procura da atleta, que desapareceu no último domingo (14). Camila foi vista pela última vez na cidade de Leme, no interior de São Paulo. De acordo com o marido, a atleta saiu para visitar os pais em São Carlos e não foi mais vista. A ultra-maratonista ganhou fama disputando provas de longa distância.