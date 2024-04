Veja como manter as crianças seguras na praia Nessa época de férias e verão, as praias costumam ficar lotadas

Uma criança, de 9 anos, foi encher um balde com água do mar e se perdeu dos pais, no litoral de São Paulo. Depois de ficar aproximadamente uma hora e meia perdida, um guarda-vidas conseguiu encontrá-la. Um vídeo registrou o reencontro emocionante de mãe e filha. Nessa época de férias e verão, as praias costumam ficar lotadas e o cuidado dos pais com as crianças deve ser redobrado.