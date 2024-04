Veja quais procedimentos estéticos podem ser realizados por dentistas

Alto contraste

Existem procedimentos estéticos que podem ser realizados por dentistas e existem aqueles que são vetados pelo próprio Conselho Federal de Odontologia. O Fala Brasil conversou com uma mulher que resolveu ir à justiça depois de ficar com cicatrizes depois de fazer uma operação para retirar gordura do pescoço. O procedimento custou R$ 3.500 com a promessa de durar 1 hora e meia e que precisaria de apenas três pontos na face, mas não foi o que aconteceu.