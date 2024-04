Alto contraste

Um vendaval castigou a Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mais de 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica. Por causa da água e do vento, a marquise de um supermercado não suportou e veio abaixo. Uma pessoa foi atingida e morreu na hora. Pelo menos outros 10 moradores estão feridos e precisaram de socorro.