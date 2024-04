Vítimas da queda de helicóptero desaparecido no litoral paulista são enterradas As causas do acidente são apuradas pelo Centro de Investigação da FAB

Foram enterrados ontem (14) os corpos das quatro vítimas da queda do helicóptero que ficou 12 dias desaparecido no litoral paulista. As causas do acidente são apuradas pelo Centro de Investigação da Força Aérea Brasileira.