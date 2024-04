Viúva de Pelé questiona valor exigido pelo responsável por testamento Para Márcia Aoki o empresário quer enriquecer às custas do ex-jogador

O testamento do rei do futebol está envolvido em uma nova polêmica. A viúva Márcia Aoki questionou o valor exigido pelo homem responsável pelo testamento. Para ela, o empresário de Pelé José Fornos Rodrigues quer enriquecer às custas do ex-jogador.