Voa Brasil terá passagens baratas para aposentados e alunos do Prouni As passagens já devem estar disponíveis no mês que vem

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o presidente Lula já aprovou os detalhes do programa "Voa Brasil". As passagens mais baratas já devem estar disponíveis no mês que vem. Em um primeiro momento, o programa prevê passagem a R$ 200 para dois públicos específicos: os aposentados do INSS e os alunos do Prouni. Se o programa mostrar eficácia, poderá ser expandido para outras categorias.