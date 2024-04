Vocalista do Molejo respira sem ajuda de aparelhos e está se alimentando normalmente Anderson Leonardo foi internado em estado grave no dia 25 de março

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve uma melhora no quadro clínico. Segundo um boletim médico divulgado pelo grupo nas redes sociais, o vocalista segue o tratamento com antibióticos. Além disso, ele está acordado, respirando sem a ajuda de aparelhos e se alimentando normalmente. Anderson Leonardo foi internado em estado grave no dia 25 de março. Ele trata um câncer raro.