Você é a favor a convocação do Neymar para a Copa do Mundo de 2026? Participe da enquete do Fala Brasil

Com a aproximação da tão aguardada convocação para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Neymar segue cercado de expectativa e mistério. Principal referência da Seleção Brasileira nos últimos anos, o atacante ainda não tem presença garantida na lista final, o que aumenta a curiosidade dos torcedores sobre os planos da comissão técnica.

Entre recuperação física, ritmo de jogo e desempenho nos próximos compromissos, a situação do craque continua sendo acompanhada de perto. Enquanto isso, nas redes sociais e entre os fãs de futebol, a possível convocação de Neymar já se tornou um dos assuntos mais comentados na contagem regressiva para o Mundial de 2026.

‌



Na sua opinião, o jogador deve ir para a Copa do Mundo? Vote e participe da enquete: