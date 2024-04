"Vou recorrer", avisa Maycon Santos sobre multa por direção perigosa

Fala Brasil |Do R7

Maycon Silva disse que não estava disputando racha Maycon Silva disse que não estava disputando racha (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil trouxe mais detalhes sobre o caso do influenciador Maycon Santos, que teve seu carro de luxo apreendido devido a uma suspeita de disputa de racha.

Com quase um milhão de seguidores em seu perfil das redes sociais, o rapaz publicou vídeos do seu veículo de alto padrão puxando lanchas e motos aquáticas em uma estrada rumo a Peruíbe, no litoral sul de São Paulo.

O influenciador estava com um amigo, que também dirigia um carro luxuoso, e os dois foram parados por agentes que faziam patrulha pela avenida. Segundo a polícia, os homens faziam manobras arriscadas e estavam dirigindo pela contramão.

Maycon negou que estivesse disputando racha. "Não dava para passar de 50 km/h. Estava tudo congestionado", relatou o homem.

Após ter seus veículos apreendidos, o influenciador pagou uma taxa para retirar o seu carro do pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Porém, o rapaz ainda precisa pagar uma multa de direção perigosa.

Assista o vídeo:

"Vou recorrer. Não tem cabimento pagar uma multa de uma coisa que eu não estava fazendo", disse Maycon.

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.

