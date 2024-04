Felipe Miguel encara desafio de viver Bigtã em A Rainha da Pérsia

Alto contraste

Felipe Miguel é Bigtã em A Rainha da Pérsia Felipe Miguel é Bigtã em A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

Felipe Miguel é um dos nomes confirmados no elenco de A Rainha da Pérsia. Na série Reis, o ator fez sucesso como Sisa e agora se prepara para interpretar o jovem Bigtã na nova superprodução da RECORD.

Em entrevista ao site oficial, o artista revelou o que o público pode esperar do personagem e falou sobre a preparação e as gravações da trama no Marrocos.

"Tenho o prazer em estar de volta e fazer um personagem totalmente diferente do Sisa. O Bigtã apronta muito. Terão cenas de ação e um lado diferente que vou poder apresentar ao público. É uma história muito bonita e importante de ser contada. Estou muito animado e feliz, principalmente, com esse meu retorno".

A preparação do ator para viver Bigtã em A Rainha da Pérsia já começou. “Existe uma exigência física legal do personagem, então, estamos no treinamento".

Felipe já está com as malas prontas e animado para o período de gravações no Marrocos. "Vai ser uma experiência nova para mim. É o primeiro trabalho que gravo fora do país", revelou.

Saiba mais:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Elenco de A Rainha da Pérsia celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

Antes de aprontar as malas e partir para as gravações no Marrocos, o elenco de A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD, fez uma parada estratégica em um hotel no Rio de Janeiro, e marcou presença no evento de boas-vindas promovido pela Seriella Productions. Confira as impressões dos atores sobre primeiro grande encontro!