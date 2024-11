Após Força de Mulher, atores que fazem Sarp, Ceyda e Yeliz na trama se reencontram em novo trabalho

Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mãezona e quem acompanha Força de Mulher já sabe. A personagem principal da trama turca tem encantado os fãs com a relação amável e sincera com os filhos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Confira sete momentos da protagonista com os pequenos que explodiram o fofurômetro:

Reprodução/RECORD