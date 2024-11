Atitude de Sirin com Nisan revolta o público de Força de Mulher Fãs da novela turca opinaram sobre cena dramática envolvendo a filha de Bahar (Özge Özpirinçci) Força de Mulher|Do R7 17/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 02h00 ) twitter

Cena entre Sirin (Seray Kaya) e Nisan (Kübra Süzgün) revolta o público de Força de Mulher Reprodução/RECORD

O público de Força de Mulher está de olho nas farsas de Sirin (Seray Kaya) e não aprova as atitudes da irmã de Bahar (Özge Özpirinçci). Em uma das cenas da trama, a jovem provocou a sobrinha Nisan (Kübra Süzgün) a escutar uma conversa dramática dos adultos e revoltou os telespectadores.

Confira:

No perfil oficial da novela no Instagram, os fãs opinaram sobre a situação e criticaram a caçula de Hatice (Bennu Yıldırımlar). “Essa Sirin é muito ruim e nunca se dá mal. Achei que Nisan passou um pouco do ponto com a mãe que se desdobra para educá-los”, escreveu uma seguidora. “Eu não aguento mais a Sirin, ô coisinha do mal”, disse outra.

O que você achou dessa cena?

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

