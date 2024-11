Vilã de Força de Mulher surge com visual irreconhecível nas redes sociais Seray Kaya compartilhou registro com um cabelo diferente e publicação recebeu comentários de fãs brasileiros Força de Mulher|Do R7 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya aparece nas redes sociais com cabelo curto, liso e com franja Reprodução/Instagram

Seray Kaya apareceu com um visual bem diferente do que os telespectadores de Força de Mulher estão acostumados a ver na tela da RECORD no papel de Sirin. A atriz compartilhou uma foto nas redes sociais com o cabelo curto, liso e com franjas.

Confira:

Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, surgiu com visual bem diferente da personagem Reprodução/Instagram

O clique rendeu comentários de fãs brasileiros. Um deles, inclusive, disse que ela estava parecida com a atriz Paolla Oliveira. “Vem conhecer o Brasil”, pediu outra seguidora.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

