Bahar se vê em perigo após mal-entendido na novela Força de Mulher A viúva é envolvida no conflito da vizinha no capítulo desta sexta (16) Novidades|Do R7 16/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h14 ) ‌



Bahar é agredida pela esposa de Hikmet em confusão Reprodução/RECORD

No capítulo desta sexta-feira (16) de Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) enfrenta um mal-entendido grave ao ser confundida com a amante de Hikmet. A esposa de Hikmet ataca Bahar, que se defende da calúnia. Pouco depois, a mulher traída descobre o verdadeiro endereço da amante do marido. Em um estado de fúria, ela se dirige à casa da vizinha de Bahar, a real amante de Hikmet, e começa a bater na porta gritando.

Enquanto isso, a mãe de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) faz de tudo para acalmar a mulher, tentando evitar uma situação ainda mais caótica. Do outro lado da porta, Yusuf ouve toda a confusão, perplexo com a cena.

Acompanhe em Força de Mulher, hoje (16) às 21h, na tela de RECORD. A trama conta a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.