Doruk e Hikmet divertem o público de Força de Mulher com cena cômica Filho de Bahar (Özge Özpirinçci) encarou o ex-namorado de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e momento rendeu risadas entre os fãs Força de Mulher|Do R7 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) encara Hikmet (Melih Çardak) em Força de Mulher e disputa quem vai casar com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) Reprodução/RECORD

Doruk (Ali Semi Sefil) é a sensação de Força de Mulher. Além dos elogios à fofura do pequeno, os fãs da novela turca se divertem com as respostas inusitadas dele na trama.

Em uma das cenas, o filho de Bahar (Özge Özpirinçci) encarou o ex-namorado de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e disputou com quem ela iria se casar. Os argumentos usados por ele fizeram com que o momento fosse ainda mais cômico para os telespectadores.

Confira:

“Essa foi demais, Doruk é muito fofo”, escreveu uma fã. “Lindo! Excelente ator e o olhar dele!”, observou outra telespectadora. “Eu ri”, comentou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

