Dublador de Enver em Força de Mulher adianta o que o público pode esperar do personagem na trama: ‘Vai dar dó' Rogério Ferreira está no ofício da dublagem há dez anos e revelou que é abordado por fãs da novela quando reconhecem a sua voz Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Rogério Ferreira é dublador há dez anos e dá voz ao Enver em Força de Mulher Arquivo Pessoal

Dublador de Enver (Şerif Erol) em Força de Mulher, Rogério Ferreira é um profissional da voz completo. Além do trabalho com a dublagem, ele também é ator, radialista, manipulador de bonecos no teatro e ainda arrisca nas imitações de celebridades. Ao site oficial, ele adiantou o que os telespectadores podem esperar da trama turca.

“O Enver vai passar por muitas emoções, vai dar dó dele. A novela vai prender ainda mais, porque vão ter cenas fortes e bem marcantes daqui para frente, o público vai gostar”, torce.

Rogério começou no ofício como locutor de rádio e está prestes a completar dez anos na dublagem. Inclusive, sua voz não é novidade na RECORD, onde já participou do quadro A Hora da Venenosa do Balanço Geral de Campinas, como a cobra Judite. No ar na dramaturgia da emissora, ele revela como foram as dublagens de Enver. “Foram seis ou sete meses de muito trabalho, a gente gravava, em média, duas, três vezes por semana, dois ou três episódios por dia”, conta.

Ele também está acompanhando de perto a repercussão da novela, que lhe rendeu algumas abordagens nas redes sociais e até na rua. “Muitas pessoas me pedem para mandar mensagem com a voz do vovô Enver. Eu mando e a pessoa fica feliz. Às vezes, chego no mercado e falo ‘quero três pãezinhos’ e a pessoa reconhece a voz, fica super empolgada, diz que assiste à novela, é incrível.”

Dublador de Enver em Força de Mulher também já foi a voz de Judite em A Hora da Venenosa no Balanço Geral de Campinas Arquivo Pessoal

Entre as cenas interpretando Enver, ele destacou a briga com a filha, Sirin (Seray Kaya), como a mais impactante. “Me marcou quando ele brigou com a Sirin e descobriu tudo o que ela fez com o Sarp. Como a gente vai dublando e acompanhando a novela, usei toda a emoção para fazer a cena xingando a Sirin. Fugiu um pouco da realidade do Enver, ele não é agressivo, mas chegou no limite e estourou pela injustiça”, analisa.

Para Rogério, esse momento também é difícil para quem está dublando. “É um pouco mais desgastante emocionalmente e na voz também. Porque você tem que jogar muita emoção, falar mais alto e usar bastante a voz. É mais difícil”.

Relembre a briga:

O dublador afirmou ter muito mais semelhanças com Enver do que apenas a voz. “Ele é um cara bonzinho, sempre quer ajudar todo mundo, apaziguar as brigas, quer ver todo mundo bem, dar um jeito em tudo, às vezes esquece até dele, eu tenho isso comigo. Sou um cara calmo, quero ajudar, quero que as pessoas estejam bem, me identifiquei muito.”

Além dessas características, Enver é um personagem solar, conhecido na trama pela sua simpatia. Rogério revelou o seu segredo para imprimir essa personalidade por meio da voz. “Você tem que falar sempre com um sorriso, porque quando fala sorrindo, passa esse ar de simpático e transmite isso”, conclui.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

