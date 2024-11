Dubladora da Nisan em Força de Mulher revela a melhor parte do trabalho: ‘Resgatar a inocência da minha criança interior’ Viviane Munuera também conta o quanto a exibição da novela na RECORD tem sido especial para ela Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h00 ) twitter

Viviane Munuera destaca desafios de dublar Nisan em Força de Mulher Arquivo Pessoal

Viviane Munuera é a dubladora da Nisan em Força de Mulher, personagem da atriz turca Kübra Süzgün. Em entrevista ao site oficial, ela revelou detalhes do trabalho e contou como é dublar uma criança.

“A minha voz puxa um pouco mais para o agudo, então tenho mais facilidade para dublar crianças e adolescentes. O meu perfil de dublagem varia de bebês até pessoas com 50 anos, dentro dessa faixa etária consigo modular bem a voz. No caso de crianças não é só a voz, porque elas ainda não têm total controle do diafragma e dos tônus musculares [força de resistência do músculo], então as palavras precisam ser entendíveis, mas menos articuladas. A respiração também é diferente, tem aquela ofegância, coisa que o adulto já controla”.

Para Viviane, a melhor parte de dublar a Nisan é justamente a idade da personagem. “Por meio desse trabalho pude resgatar a inocência da minha criança interior. Apesar de ela sofrer, tem uma alegria e um olhar tão únicos. Em uma escala de duas horas, a personagem fica feliz, chora, brinca, grita, sofre, tenho que dosar tudo isso na voz, e principalmente na emoção”.

Assista à uma cena de Nisan:

A dubladora tem uma longa carreira na área e não encontrou dificuldades para dar voz a uma atriz turca. “Na primeira vez em que fui dublar no idioma turco foi mais difícil, só que no caso da Nisan não, pois já estava acostumada. Sempre brinco que é como dirigir um carro, no começo você fica pensando em tudo o que precisa fazer e qualquer coisa pode te desconcentrar, mas depois consegue fazer com mais naturalidade, sem pensar tanto na técnica”.

Quem acompanha a novela, sabe que é impossível não se comover com a história de Bahar (Özge Özpirinçci) e seus filhos, e para Viviane não foi diferente. “Na época em que dublei, em 2022, eu não sabia como era a novela, não estava disponível em nenhum streaming no Brasil, nós íamos dublando os capítulos conforme as semanas, e também nos surpreendemos com a história. Eu chorei bastante. A parte das crianças me toca muito, a Nisan é tão sensível, inteligente e amorosa, e percebe coisas que os adultos não percebem. É claro que ela fica triste com as situações, mas mesmo assim tenta disfarçar e mostrar para a mãe dela que está tudo bem”.

As dificuldades que Nisan enfrenta traz muitos ensinamentos ao público e a dubladora citou um deles. “Me chama atenção para quantas famílias não vivem assim, quantas crianças não estão nessa situação e, às vezes, até pior. Então, devemos ajudar as pessoas. E não precisa ser no financeiro, pode ser demonstrando carinho, como os vizinhos da Bahar fazem com as crianças, e isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É o que acontece ali com a Nisan”.

A exibição de Força de Mulher na RECORD tem sido especial para Viviane. “É superlegal ligar a televisão e ver sua voz ali, e também muito bom poder falar para os parentes assistirem. A TV aberta alcança mais pessoas. Por exemplo, os mais velhos não têm o hábito de assistir a um streaming, eles assistem na televisão, então é muito legal virar para a minha avó e pedir para ela ligar a televisão às 21h. Ela consegue acompanhar esse meu trabalho, diferente de outros que já fiz”.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

