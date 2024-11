Dubladora de Bahar em Força de Mulher elogia a personagem: ‘Tem uma doçura, mas não é frágil’ Mariana Pozatto ressalta desafios de dublar uma novela turca e opina sobre com quem a viúva deve ficar na história Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 02h00 ) twitter

Na dublagem há onze anos, Mariana Pozatto elogia Bahar: 'É doce, mas não é frágil' Arquivo Pessoal

Nos capítulos mais recentes de Força de Mulher, os fãs da novela vibraram com a descoberta de Bahar (Özge Özpirinçci) sobre a suposta amante de Sarp (Caner Cindoruk). Diante de tantas emoções, Mariana Pozatto, responsável por dar voz à protagonista em português, conversou com o site oficial sobre os desafios da dublagem e a complexidade de Bahar, a quem define, neste momento do confronto com Sirin (Seray Kaya) como “animalesca”.

Mariana não esconde que é fã de Bahar e responde de forma direta o que mais lhe encanta na personagem: “A Bahar tem uma doçura, mas não é frágil. Ela é muito forte e se esforça para mostrar para os filhos o lado positivo de tudo. Foi um desafio muito legal e gostoso”.

Relembre a cena do surto de Bahar:

Na sequência impactante, Bahar foi atrás de Sirin (Seray Kaya) após descobrir que a irmã é a suposta amante de Sarp. As duas brigam feio, mas a viúva leva a pior, pois com dores, acaba dominada e espancada pela vilã.

Mariana revela que gosta de cenas intensas, em que a personagem explode, e opina sobre as atitudes da mãe de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil):

“É muito gostoso porque a gente se envolve com o personagem e a trama. E ainda mais com tantos episódios. A gente toma as dores. Até então, a Bahar só abaixou a cabeça e, de repente, tem essa explosão. Ela deveria reagir mais. Entendo que está em uma posição de vulnerabilidade, mas tem que se defender também”.

Veja parte do confronto entre Bahar e Sirin:

Sobre os desafios do trabalho na novela, a dubladora destaca a cena em que Bahar disfarça as dores da doença ao desmaiar para não assustar os filhos.

“O que dá mais complexidade são as emoções mistas. Tem que mostrar que ela está sentindo dor, mas, ao mesmo tempo, ela coloca uma máscara de felicidade. É [preciso] sobrepor as intenções e as emoções”.

Na profissão há onze anos, Força de Mulher não é o primeiro drama turco dublado por Mariana, mas teve um desafio a mais, pois recebeu apenas o material na língua original.

“Não conhecia nenhuma palavra do turco. Acabei aprendendo. É uma língua que, apesar de ser muito distante do português, acho interessante de dublar pela questão dos movimentos labiais, que encaixam bem”, ressalta.

“Quando a gente pega um material novo, o primeiro passo é assistir e entender. Só assisto às cenas que faço. Então, tem que estar muito esperto para interpretar no sentido de entender o contexto, porque em uma obra audiovisual nada é por acaso, tudo tem significado. Temos que usar de todos esses elementos para colocar na nossa voz e interpretação. No turco, é mais no ritmo, na quantidade de sílabas e adaptar para as pausas serem em lugares que façam sentido na nossa língua”, completa.

Arif ou Sarp?

Mariana Pozatto é dubladora há onze anos e já trabalhou em outras produções turcas Arquivo Pessoal

Os fãs da novela torcem para um final feliz para Bahar, mas enquanto uma parte quer que ela fique com Arif (Feyyaz Duman), outra, torce para um reencontro com Sarp o quanto antes. Tão próxima da história, Mariana analisa os pretendentes da protagonista.

“O Arif é mais simples e mais fácil. O Sarp vem com uma história muito carregada. Para dar certo, precisaria de muito tempo para entender direito o que aconteceu e precisaria encarar algumas verdades que doem. Já tive muita raiva do Sarp, mas não tenho mais. Já o Arif está lá ajudando com os perrengues do dia a dia. Gosto dos dois, mas o Arif faz mais sentido”, defende.

Além disso, a volta de Sarp promete mexer com as emoções do público. “Vai ser um reencontro complexo em uma situação tensa. Imagina você descobrir que o amor da sua vida está vivo. Mas então por que ele a abandonou?”, adianta a dubladora.

Sucesso mundial e na RECORD, Força de Mulher tem trazido mais reconhecimento para Mariana: “As pessoas me procuram nas redes sociais, acho muito legal. As vizinhas da minha mãe, no interior, conversam com ela sobre a novela. Já tive outros projetos grandes na dublagem, mas eram muito nichados. Agora, quando vai para a TV aberta com o sucesso que a novela tem, é muito mais abrangente”.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre toda a treta que envolveu o celular de Sarp:

