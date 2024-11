Dubladora de Hatice em Força de Mulher destaca semelhanças com a personagem No ofício há onze anos, Rita Oliveira também é mãe e opina sobre a trama de Bahar Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h54 ) twitter

Rita Oliveira é atriz e trabalha com dublagem há onze anos Arquivo Pessoal

As semelhanças entre Rita Oliveira, responsável pela dublagem de Hatice (Bennu Yildirimlar) em Força de Mulher, e a mãe de Bahar (Özge Özpirinçci) vão muito além da voz. Formada em teatro pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), a dubladora também é mãe de Ana, uma jovem de 24 anos, e entende os conflitos de Hatice com as filhas.

“Me identifico bastante com esse lado emocional da mãe, de sofrer quando não consegue ajudar ou entender o filho, porque somos eternas culpadas e insatisfeitas com o trabalho materno. A Hatice vive em débito com a Bahar (Özge Özpirinçci) e, ao mesmo tempo, acha que a Sirin (Seray Kaya) tem problemas maiores e precisa protegê-la. Se eu tivesse duas filhas em conflito, ficaria muito mal”, opina.

Na voz de Hatice, Rita conta que já se emocionou durante as gravações da personagem. “Chorei algumas vezes dublando. O momento em que ela e Bahar estão procurando o neto, Doruk, e começam a cantar mexeu bastante comigo. Foi emocionante”, lembra.

Relembre a cena:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na dublagem há onze anos, essa é uma das poucas vezes em que Rita interpreta uma personagem próxima a sua idade. Com 53 anos, ela coleciona idosas e jovens no currículo, que tem outras novelas turcas carimbadas.

“Tenho uma certa rouquidão e isso ajuda [a fazer personagens mais velhos]. A Hatice eu não precisei fazer mudanças na voz. Às vezes, a gente vai dublar um desenho e faz uma voz mais caricata. No caso da Hatice, é o meu timbre natural", conta.

‌



Ela utiliza algumas técnicas para interpretar a personalidade mais contida da personagem por meio da voz.

“Tento trazer para a naturalidade, para uma linguagem mais cotidiana, não projetar muito [a voz]. Presto bastante atenção na expressão dela, na emoção que ela está imprimindo e tento chegar o mais próximo possível disso, a Hatice é cotidiana", descreve.

‌



Apesar de não ter mudanças na voz para viver a personagem turca, Rita revelou alguns desafios que enfrenta na dublagem da mãe de Bahar.

“No turco é difícil deixar mais ou menos parecido o tamanho da fala original com o tamanho do texto [traduzido]. Às vezes, eles falam duas palavras e na tradução dá uma frase, duas e o contrário também acontece”, explica.

A solução dada por ela é adaptar à realidade brasileira. “A gente faz algumas adaptações para ficar uma comunicação mais leve e direta com o público. Mas precisa ter a compreensão técnica do ator, da intenção da cena e colocar na voz, de uma forma abrasileirada”.

Ela destaca, ainda, as diferenças entre a atuação e a dublagem.“O ator traz [a atuação] também para o corpo e isso ajuda muito na emoção. O dublador não pode fazer muito movimento, por causa do barulho. Então, apesar do corpo estar enrijecido, a emoção tem que estar bem nítida na voz”.

Rita Oliveira dubla Hatice em Força de Mulher e destaca curiosidades sobre as gravações Arquivo Pessoal

Rita também contou algumas curiosidades sobre a rotina dos dubladores de Força de Mulher.

“Gravamos uma bateria de quatro episódios, mas depende do tamanho. Se esse episódio é muito longo, a gente só consegue fazer um, porque o limite é até quatro horas de gravação por dia. Você não recebe o texto antes, inclusive por uma questão de confidencialidade”.

Segundo a dubladora, o texto costuma ser ensaiado até três vezes antes do “valendo”.

“Você só assiste as suas falas, não vê o todo. O diretor fala o que está acontecendo na cena e aponta a intenção do personagem. Depois, você assiste [à sequência] pelo menos mais uma segunda vez para entender as respirações, pausas, suspiros e na terceira grava”.

Após gravar toda a novela, Rita adianta o que o público pode esperar da trama de Hatice.

“Ela se demonstra cada vez mais materna, não apenas com as duas filhas, mas com os netos também. Vai continuar protegendo a Sirin, mas, pelo menos, também vai ficar mais próxima da Bahar. O sofrimento da Hatice com essas duas filhas só aumenta, então, o público pode esperar bastante drama. Quem gosta de assistir e chorar, vai chorar”, conclui.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

