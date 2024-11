Dubladora de Sirin em Força de Mulher destaca desafios: ‘Emoções o tempo todo’ No ofício há doze anos, Isabela Dentini, que também é atriz, ressalta o sucesso da novela na tela da RECORD e comenta as vilanias da irmã de Bahar na trama Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h42 ) twitter

Isabela Dentini destaca desafios de dublar Sirin, a vilã de Força de Mulher Arquivo Pessoal

Sirin (Seray Kaya) é a típica vilã que tenta enganar os outros a todo momento em Força de Mulher. Sonsa, a jovem usa de artifícios como uma voz doce e suave para prejudicar sua irmã mais velha, Bahar (Özge Özpirinçci), com uma mentira atrás da outra. No Brasil, a responsável por dublar e dar aquele “requinte de maldade” a interpretação de Seray Kaya na novela é Isabela Dentini.

Em entrevista ao site oficial, a atriz e dubladora conta os principais desafios de dublar a vilã, adianta os próximos passos de Sirin e celebra o sucesso de Força de Mulher no país.

“Dublar a Sirin foi uma honra e um grande desafio, pois ela transita por muitas emoções o tempo todo. Queria muito que o telespectador sentisse junto em cada cena. Uma hora ela finge inocência, de repente surta, grita e chora. Tive que transmitir por meio da minha voz e interpretação, não deixando de ser fiel ao trabalho da maravilhosa Seray Kaya”, destaca.

Isabela cita que Sirin tem o hábito de mentir e que buscou colocar essa falsidade na voz da jovem, bem como o fato de ela ser invejosa e ciumenta. “É uma vilã que está dando o que falar”, ressalta.

Com doze anos de profissão, e acostumada a dublar novelas turcas, Isabela revela que é a primeira vez que dubla uma personagem de Seray Kaya, intérprete de Sirin, e não poupa elogios à atriz e à trama de Força de Mulher.

“Foi um prazer imenso porque acho ela uma baita atriz e adoro dublar vilãs. Elas sempre são lembradas e nunca esqueceram da Sirin nem da novela, porque é uma história que prende a atenção. Cada capítulo deixa um gostinho de quero mais e as pessoas querem saber o que mais a vilã vai aprontar”.

Isabela Dentini é dubladora há doze anos e celebra sucesso da novela Arquivo Pessoal

As maldades de Sirin tem repercutido muito e o sucesso da trama é percebido diariamente por Isabela, que recebe diversas mensagens nas redes sociais.

“Muitos fãs me acharam nas redes sociais e mandam mensagens carinhosas, elogiando o trabalho, que consegui [realizar] e passar todas as emoções. E outras pessoas falaram que me odeiam e não suportam ouvir minha voz porque ficaram com raiva mesmo. Estou muito feliz porque é um objetivo alcançado. O carinho dos fãs é muito legal”, destaca.

Isabela aponta que começou a ter uma noção maior do sucesso da novela a partir da cena em que Hatice ameaça Sirin com uma faca após descobrir mais uma mentira da filha.

O trabalho de dublagem gera uma curiosidade no público que acompanha Força de Mulher e dubladora explicou como funciona a rotina e preparação dos atores responsáveis. Normalmente, precisa-se escutar o original e interpretar as cenas para entender a entonação, os respiros e pausas, sincronizando tudo na boca.

“Quando pegava alguma cena em que ela está surtando e chorando, com muitas tremidas na boca, tento seguir isso no som. Tenho que trazer isso na minha voz e interpretação, então dava aquela ‘travadinha’ igual ela faz. A gente tem que respirar com a personagem, esse choro, e botar tudo para fora. Sentir a emoção toda da cena para ficar bem natural, que as pessoas assistam e nem lembrem que está em outra língua. Isso que é importante”, explica.

Assista à cena:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro ponto essencial é a adaptação do texto: “Dublando, a gente vê que não cabe aquela frase que está ali, e dá uma encurtada ou alongada. O turco fala de um jeito e o brasileiro de outro, se termina com a letra ‘A’, finalizamos com a mesma letra, uma boca mais aberta. É assim que funciona”.

Ainda sobre a dublagem, Isabela define a profissão para o público: “Ser dubladora é dar voz ao sonho. É uma profissão muito bonita e diferente. Poucas pessoas conhecem os dubladores, então ficam fascinados quando conhecem e querem saber como funciona. Não é só ler [o texto], é interpretar”.

Grata pelo carinho do público, Isabela descarta uma possível redenção de Sirin no momento, muito pelo contrário.

“A Sirin ainda vai aprontar muito. E vai fazer os telespectadores a odiarem ainda mais com as reviravoltas que estão por vir. Ela vai surpreender muita gente”, conclui.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre a treta do celular de Sarp (Caner Cindoruk):

