Ator mirim que vive Bora em Força de Mulher revela: 'Feliz e orgulhoso por fazer parte de um projeto tão lindo' Demir Beyitoğlu publicou um carrossel recheado de momentos especiais dos bastidores da novela Fora das Telas|Do R7 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 )

Demir Beyitoğlu, o Bora da novela, mostra detalhes dos bastidores Reprodução/Instagram

Demir Beyitoğlu, o Bora de Força de Mulher, publicou um carrossel recheado de momentos especiais dos bastidores da novela.

Nos registros, o ator mirim aparece com sua mãe e pai da ficção, Jale (Ece Özdikici) e Musa (Devrim Özder Akın), com o ator que vive Sarp (Caner Cindoruk), e até com os intérpretes de Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver (Şerif Erol).

“Estamos felizes e orgulhosos por fazer parte de um projeto tão lindo. Conhecemos pessoas adoráveis e criamos memórias adoráveis. Obrigado infinito a todos que contribuíram”, escreveu Demir na legenda do post.

Os fãs brasileiros logo reagiram à publicação: “Bora, nós do Brasil te amamos, estamos gostando muito da atuação de vocês. Meus parabéns pela novela, venham nos visitar”, escreveu uma seguidora. “Estou adorando a novela!”, contou outra internauta. “Lindos”, elogiou mais uma.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda por que Bahar ainda não conseguiu o transplante de medula em Força de Mulher:

