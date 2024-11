Ator que dá vida a Sinan em Força de Mulher posa na histórica Hierápolis, na Turquia Oktay Gürsoy compartilhou com os fãs o registro da sua viagem na cidade conhecida por suas ruínas e características arquitetônicas Fora das Telas|Do R7 19/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h00 ) twitter

Oktay Gürsoy posa nas ruínas de Hierápolis, na Turquia Reprodução/Instagram

Com paisagens exuberantes e diferentes, a Turquia tem encantado o público de Força de Mulher. Fora das telas, a curiosidade dos telespectadores continua e sempre que o elenco compartilha registros de viagens pelo país as publicações “bombam”.

Desta vez, o intérprete de Sinan, o ator Oktay Gürsoy, esteve na histórica Hierápolis. A cidade é conhecida por suas ruínas e características arquitetônicas que levam à época romana. No clique, Oktay também aparece bem diferente do médico da novela, com look mais despojado e barba grisalha por fazer.

Confira o registro:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

