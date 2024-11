Atores de Força de Mulher registram bastidores da novela; veja o clique Ayça Erturan, a Yeliz, posa ao lado de Feyyaz Duman (Arif), Gökçe Eyüboğlu (Ceyda) e Serif Erol (Enver) Fora das Telas|Do R7 13/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 02h00 ) twitter

Intérpretes de Ceyda, Arif, Enver e Yeliz aparecem juntos em clique Reprodução/Instagram

Se em cena, o drama é intenso, nos bastidores, os atores de Força de Mulher aproveitam para registrar momentos de descontração.

No seu perfil oficial do Instagram, Ayça Erturan, que interpreta Yeliz na novela turca, apareceu ao lado dos colegas Feyyaz Duman (Arif), Gökçe Eyüboğlu (Ceyda) e Serif Erol (Enver).

Nos comentários, os fãs brasileiros piraram com o clique e fizeram questão de marcar presença com a bandeira do país.

“Vovô Enver é uma pessoa muito boa”, destacou um internauta. Já outra seguidora fez questão de elogiar a beleza de Feyyaz Duman: “Esse Arif é lindo demais”.

Por fim, uma fã garantiu: “Ótimos atores”.

Confira a publicação:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda por que Enver é o melhor vovô:

