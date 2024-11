Fãs de Força de Mulher se divertem com implicâncias entre Ceyda e Yeliz Amigas de Bahar trazem leveza em meio aos dramas da vida da protagonista Fora das Telas|Do R7 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceyda e Yeliz divertem público com implicâncias Reprodução/RECORD

Se tem um momento em que o público dá boas risadas em Força de Mulher, é quando Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) começam a tretar por causa da amizade de Bahar (Özge Özpirinçci). As implicâncias entre as duas mulheres conquistaram os fãs, que se divertem com a briga das duas no apartamento da protagonista.

Na cena, Bahar teve que pedir para elas pararem a briga porque estavam atrapalhando a arrumação da casa.

Já nos comentários, as amigas são unanimidades: “Ceyda me faz dar boas risadas. Adoro a Yeliz também”.

Outra fã destaca: “Amo a Ceyda. Ela é demais”. E uma seguidora avisa: “Acho que elas vão se tornar grandes amigas”.

‌



Veja a publicação:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Relembre momentos em que Ceyda causou!

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se no início de Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) deixava o público com dúvidas sobre seu comportamento, já que a fofoca e a intriga sempre fizeram parte do dia a dia da cantora, ao longo dos capítulos ela conquistou os fãs da trama com seu jeitão, digamos, mais despojado! Confira a seguir sete vezes que ela causou na trama!