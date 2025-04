Linda e poderosa

Özge Özpirinçci esbanja elegância e faz questão de mostrar isso em cada clique que compartilha no seu perfil no Instagram. Por isso, ela está de parabéns não só no dia do seu aniversário! Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Reprodução/Instagram