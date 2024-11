Gente como a gente! Intérprete de Hatice em Força de Mulher tira selfie com suas plantinhas e público brasileiro se identifica Bennu Yıldırımlar fez uma publicação no Instagram toda orgulhosa de seu jardim elevado Fora das Telas|Do R7 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

Bennu Yıldırımlar intepreta Hatice na novela Força de Mulher Reprodução/Instagram

Bennu Yıldırımlar, a Hatice de Força de Mulher, compartilhou uma selfie no Instagram que fez o público se identificar!

Com certeza, você tem algum familiar que adora tirar fotos com plantinhas e vasos de flores, não é mesmo? A atriz também! Ela apareceu toda orgulhosa de seu jardim elevado e escreveu: “Toda flor precisa de cuidado e amor. Tal como as pessoas de quem gostamos”.

Uma fã brasileira logo comentou: “Também amo plantas, jardim e a natureza”. Outro seguidor disse: “Que fofura! Beijos do Brasil”.

Os seguidores turcos também marcaram presença no post da atriz: “Suas flores estão muito lindas”, disse uma internauta. “Pura verdade, temos que dar amor às pessoas que nos rodeiam”, afirmou mais uma.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Conheça a trilha sonora que embala as cenas de Força de Mulher :

