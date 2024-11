Intérprete de Arif em Força de Mulher divulga foto de outro personagem e fãs brasileiros lotam comentários de publicação Feyyaz Duman conquistou coração do público que torce para a vinda do ator ao país Fora das Telas|Do R7 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman, o Arif de Força de Mulher, faz sucesso entre o público brasileiro Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman divulgou nas redes sociais a foto de um novo trabalho que está no ar na TV turca, mas quem fez sucesso nos comentários da publicação foi Arif, seu personagem em Força de Mulher. O público brasileiro lotou o artista com mensagens de carinho à novela e torcendo pela relação do rapaz com Bahar (Özge Özpirinçci).

Além da empolgação com a produção, os fãs também não pouparam elogios ao ator e demonstraram interesse em vê-lo no país. “Lindo. Sucesso para você. Espero te ver em outras novelas ou filmes aqui no Brasil”, escreveu uma seguidora.

Confira:

“Lindo e elegante! Um príncipe do século 21″, disse outra fã. “Você é um ator diferenciado. Parabéns pelo carisma” escreveu mais uma.

Será que com tantos pedidos poderemos ver Feyyaz Duman visitando o Brasil?

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre alguns momentos da amizade entre Arif e Enver:

A amizade entre Arif (Feyyaz Duman) e Enver (Şerif Erol) em Força de Mulher está cada vez mais forte. Os dois já protagonizaram momentos de lealdade e muita sintonia. Confira: Reprodução/RECORD