Intérprete de Musa de Força de Mulher se casa na Turquia Devrim Özder Akın compartilhou fotos do momento nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 )

Devrim Özder Akın, o Musa de Força de Mulher, se casou com a mulher, Özler Candarli Reprodução/Instagram

Enquanto Musa está enfrentando um processo de divórcio em Força de Mulher, Devrim Özder Akın, que interpreta o personagem na novela, vive o oposto em sua vida pessoal. O ator oficializou a relação com a mulher, Özler Candarli.

Os dois compartilharam algumas fotos do ensaio de casamento nas redes sociais. Os registros foram feitos em Sücaddin Veli Külliyesi, um local histórico na cidade de Eskişehir, na Turquia.

Confira:

A agora esposa do ator também compartilhou uma publicação romântica com o amado antes do casamento. Na legenda, ela escreveu “minha história de amor".

Veja:

Nos comentários, os fãs desejaram felicitações para os noivos. “Desejo uma vida inteira de felicidade”, escreveu uma seguidora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

