Intérprete de Yeliz brinca ao lado dos galãs de Força de Mulher: ‘Os caras bonitos me rodeiam’ Nas fotos, Ayça Erturan está pleníssima com um vestido vermelho acompanhada pelos atores que dão vida a Peyami, Arif, Enver e Musa Fora das Telas|Do R7 07/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Intérprete de Yeliz, Ayça Erturan, mostra bastidores da novela Reprodução/Instagram

A intérprete de Yeliz, Ayça Erturan, compartilhou cliques divertidos da personagem nos bastidores do casamento de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) em Força de Mulher.

Nas fotos, Ayça está belíssima com um vestido vermelho acompanhada por Peyami (Selim Aygün), Arif (Feyyaz Duman), Enver (Şerif Erol) e Musa (Devrim Özder Akın). Só os galãs da novela!

“Os caras bonitos me rodeiam”, brincou a atriz na legenda do post.

Os seguidores da atriz no Instagram comentaram: “Linda e emocionante série de TV. Vocês são ótimos atores”, disse uma fã. “Os episódios com vocês fazem as pessoas sorrirem”, comentou outra. “Todos muito lindos”, afirmou mais um internauta.

‌



Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Ciúmes, flerte, danças e mais! Veja os melhores momentos do casamento de Ceyda e Peyami em Força de Mulher

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O casamento de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Peyami (Selim Aygün) movimentou a trama de Força de Mulher. Mesmo sendo obrigada pelo sogro de Hikmet (Melih Çardak), a cantora deu um jeito de aproveitar a festa. Confira os melhores momentos! Reprodução/RECORD