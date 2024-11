Intérprete de Yeliz em Força de Mulher encanta com superprodução para noite de gala Ayça Erturan, que vive uma das melhores amigas de Bahar (Özge Özpirinçci) na trama, arrancou elogios dos fãs com um vestido preto nada básico Fora das Telas|Do R7 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

Ayça Erturan, a Yeliz, faz sucesso com look de gala Reprodução/Instagram

Look poderoso que fala? Ayça Erturan, a Yeliz de Força de Mulher, posou com um vestido preto de fendas para uma noite de gala na Turquia e fez sucesso com os fãs.

Na publicação do Instagram, a atriz mostrou os detalhes do visual arrasador, que contou também com um brinco grande em uma das orelhas e um penteado que valorizou seu rosto, além de make que destacou os olhos.

Uma fã brasileira mandou “beijos” para a atriz, enquanto outra a elogiou, chamando-a de linda. “Sempre elegante”, completou uma seguidora.

Confira a publicação:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre momentos em que Ceyda causou!

