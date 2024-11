Legado de família: intérprete de Sirin em Força de Mulher revela paixão por time de futebol turco Seray Kaya é torcedora do Trabzonspor e homenageou o pai com camisa personalizada do clube Fora das Telas|Do R7 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, é torcedora fiel do time de futebol turco Trabzonspor. No Instagram, a atriz compartilhou cliques em um dos jogos e vestiu uma camisa do clube personalizada com o nome de seu falecido pai, Hasan. “Vencemos, pai!”, escreveu para homenageá-lo.

O pai da atriz morreu em 2019, um dia antes de seu aniversário de 28 anos. Em 2020, quando completou 29 anos, Seray lançou uma música chamada Baba, em tributo a ele.

Outra curiosidade é que Trabzonspor não é o time que mais coleciona títulos no Campeonato Turco, à frente dele estão: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

Então por que Trabzonspor é tão amado? A explicação é simples! Os três grandes times dividem a torcida dentro da província de Istambul, mas Trabzonspor representa Trabzon, uma cidade do interior do país. Assim, ele é o único clube que confronta as potências do maior centro urbano da Turquia.

Além disso, o time do coração de Seray chamou atenção por conquistar seis títulos em um intervalo de nove anos.

Os fãs da intérprete de Sirin também comemoraram a vitória de Trabzonspor: “Venha a todas as partidas, você trouxe sorte”, disse um seguidor. “O uniforme já é lindo, ficou mais lindo ainda”, elogiou uma internauta. “Legado de pai para filha”, comentou mais um. “Só te sigo porque é fã do Trabzonspor”, brincou outro.

Veja a publicação da atriz:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Novelão! Relembre sete cenas marcantes de Força de Mulher :

