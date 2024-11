Márcia Fu conquista internautas ao dublar personagens de Força de Mulher: ‘A melhor’ Apresentadora do Fuzenda representou Bahar (Özge Özpirinçci) e Sirin (Seray Kaya) em publicação divertida no Instagram Fora das Telas|Do R7 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

Márcia Fu diverte os fãs de Força de Mulher com interpretação Reprodução/RECORD/Instagram

Márcia Fu é hilária e os telespectadores da RECORD já sabem disso. A apresentadora do quadro Fuzenda, no entanto, surpreendeu ao mostrar que arrasa na interpretação com uma dublagem de (Özge Özpirinçci) e Sirin (Seray Kaya) no perfil oficial de Força de Mulher no Instagram.

Os fãs da novela aprovaram a encenação divertida e deixaram comentários elogiando Márcia Fu.

Confira:

“Que chique, já quero ver Márcia Fu na próxima novela da RECORD“, disse uma seguidora. ”Boa atriz brasileira”, escreveu outra. “Márcia é a melhor”, comentou mais uma fã.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja outras imitações em Força de Mulher:

