Na lanterna! Ator que vive Sarp em Força de Mulher torce para time de futebol que está na zona de rebaixamento

Adana Demirspor Kulübü está na lanterna de liga turca de futebol Reprodução/Instagram

Caner Cindoruk, que interpreta o Sarp de Força de Mulher, mostrou ao público que assim como muitos brasileiros, também é apaixonado por futebol! Com o uniforme e uma faixa com o nome do time do coração, o galã compartilhou um registro da sua ida ao estádio para torcer pelo Adana Demirspor Kulübü.

Mas, o clube do ator não anda bem na temporada 2024-2025 da Süper Lig, competição nacional organizada pela Federação Turca de Futebol.

O Adana Demirspor está na lanterna da disputa e ocupa o 19º lugar, com apenas um ponto na tabela. Enquanto o time de Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, acumula 12 pontos e está na 9ª colocação.

Conheça o clube Adana Demirspor Kulübü:

Fundado em 1940, o Adana Demirspor Kulübü é um clube de futebol e polo aquático turco, original de Adana. Tradicional na cidade, o time não ganhou nenhum título importante nos últimos anos.

Caner Cindoruk também é natural da província Adana, onde nasceu em 1980.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

