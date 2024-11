Protagonista de Força de Mulher compartilha momento fofo da filha em fazenda Özge Özpirinçci mostrou a pequena Mercan com vários animais na propriedade em que cresceu; veja! Fora das Telas|Do R7 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Özge Özpirinçci e a filha, Mercan, aproveitam dia na fazenda Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, encantou os fãs ao mostrar alguns cliques da filha, Mercan, na época com dois anos, interagindo com animais em uma fazenda. A protagonista compartilhou as fotos no Instagram e na legenda da publicação revelou que aquele tinha sido o local onde ela cresceu. “Vamos explorar a fazenda onde cresci a partir dos teus olhos, Mercan?”, escreveu.

Nos registros fofíssimos, a pequena aparecia com galinhas e filhotes de cachorro. As fotos encantaram fãs de várias partes do mundo que interagiram com a atriz na postagem.

Confira:

Você se tornou uma mãe maravilhosa, Mercan também é muito linda”, escreveu uma seguidora em turco. “Que lindas imagens. Emocionante”, comentou uma fã em espanhol. “Se você carregar sua infância com você, você nunca envelhecerá”, disse outra em inglês.

‌



A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que a protagonista da novela arrasou nos looks:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Özge Özpirinçci, a intérprete de Bahar, em Força de Mulher, arrasa na dramaturgia e na moda! A atriz turca mostrou que é gente como a gente e não dispensa uma foto em frente do espelho; vem ver! Reprodução/Instagram