Protagonista de Força de Mulher faz post reflexivo: ‘Às vezes, só precisamos de um abraço’ Özge Özpirinçci deixa a emoção falar mais alto e publica clique abraçada à filha nas redes sociais; confira! Fora das Telas|Do R7 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Özge Özpirinçci aparece com a filha e reflete nas redes sociais Reprodução/Instagram

A protagonista de Força de Mulher, Özge Özpirinçci, publicou nas redes sociais um clique feito com a filha no colo e uma legenda reflexiva.

No texto, a atriz falou sobre a importância do afeto e do silêncio: “Às vezes só precisamos de um abraço. Sem palavras e conselhos, apenas um abraço”.

Nos comentários as pessoas refletiram sobre a legenda e fãs brasileiros expressaram seu amor pela artista. “Você é uma mãe incrível”, disse uma seguidora. Enquanto outra refletiu: “Verdade! As vezes um abraço fala mais do que mil palavras”.

“O Brasil ama você”, declarou uma internauta.

‌



Fique por dentro:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Diva! Saiba por que Ceyda é a dona do show em Força de Mulher :

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) pega o microfone, os fãs de Força de Mulher já sabem: vai ter show! Animada, ela soltou a voz para os amigos e nem imaginava que na plateia estava sendo servida uma torta de climão bem fresca! Arif (Feyyaz Duman) e Bersan (Sahra Şaş) tretaram feio