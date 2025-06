Bahar procurou Arif para se explicar após Sirin (Seray Kaya) dizer que ela e Cem (Hakan Kurtas) estavam juntos. O rapaz pareceu indiferente com a protagonista, mas explicou o motivo: “Eu não estou bravo com você, só estou muito triste. É que machucou te ver com o Sarp (Caner Cindoruk). Eu não te culpo, mas doeu. O meu mundo virou de cabeça para baixo e o meu coração despedaçou”. Essa foi a primeira conversa sincera que os dois tiveram depois de meses afastados

Reprodução/RECORD