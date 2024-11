Arif abre o coração e fala sobre amor impossível em Força de Mulher No capítulo desta segunda (21), Bahar se revolta ao descobrir que foi enganada por todos; saiba mais! Novidades|Do R7 21/10/2024 - 18h24 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ajuda de Arif é desprezada por Bahar Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta segunda (21), Bahar (Özge Özpirinçci) se revolta ao chegar à conclusão de que todos a sua volta a enganavam. Com raiva, ela trata mal Arif (Feyyaz Duman) e pede para Enver (Şerif Erol) sair de sua casa. Arif se preocupa com o alfaiate, e lhe oferece abrigo em sua residência.

Hikmet (Melih Çardak) recebe a ordem de se afastar de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Sarp (Caner Cindoruk) vê seu antigo jipe na rua e fica perturbado. Em uma conversa sincera, Arif confessa para Enver que ama uma pessoa, mas acha esse amor impossível. Enver dá força para o rapaz e diz que ele deve lutar. Yeliz (Ayça Erturan) chora e lamenta por ter perdido a confiança de Bahar.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

Personagens de Força de Mulher mostram que arrasam na imitação:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os personagens de Força de Mulher são craques em emocionar o público e também revelaram um novo talento: dominam a arte de imitar! Vem entender como essa história começou!