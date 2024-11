Atitude de Doruk com Ceyda comove os fãs de Força de Mulher Filho caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) consolou a vizinha e momento fofo repercutiu entre os telespectadores nas redes sociais Novidades|Do R7 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) encanta os fãs ao consolar Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) Reprodução/RECORD

Doruk (Ali Semi Sefil) provou que é um menino de ouro em Força de Mulher. O pequeno consolou Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), após ela ter que se despedir do filho e a sensibilidade de Doruk explodiu o fofurômetro da novela turca.

No perfil oficial de Força de Mulher no Instagram, os telespectadores comentaram a cena, com muitos elogios para o personagem.

Confira:

“Achei lindo ele beijando o coração da Ceyda”, lembrou uma fã. “Essa cena foi linda”, escreveu outra. “Doruk é apaixonante!”, disse uma seguidora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete cenas marcantes de Força de Mulher:

