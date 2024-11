Ator que vive Doruk em Força de Mulher diverte o público ao lembrar momento icônico Ali Semi Sefil compartilhou com os seguidores papo engraçado entre o pequeno e os avós na novela turca que conquistou os telespectadores da RECORD Novidades|Do R7 20/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h00 ) twitter

Doruk deixa Hatice constrangida e diverte os fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Força de Mulher é um fenômeno na RECORD. E nas redes sociais, os atores da novela colhem os frutos junto aos fãs brasileiros que invadiram seus perfis com elogios em português.

Ali Semi Sefil, o fofíssimo Doruk, relembrou em uma publicação a cena em que o menino questiona a avó Hatice (Bennu Yıldırımlar) sobre seu relacionamento com o pai de Bahar (Özge Özpirinçci) e depois com o vovô Enver (Şerif Erol), deixando-a constrangida para diversão do padrasto da viúva.

Nos comentários, os fãs se divertiram com a cena, exibida recentemente na RECORD.

“Esse capítulo foi engraçado”, destacou uma fã, enquanto outra garantiu: “Dá vontade de levar o Doruk para casa”.

“Lindo e excelente ator”, elogiou uma seguidora.

Confira a publicação:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Livre e espontânea pressão? Veja sete provas de que Hikmet escolheu Enver como seu novo melhor amigo :

