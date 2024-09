Atriz que interpreta Sirin em Força de Mulher posta foto divertida e brinca: ‘Eu quando leio o roteiro do capítulo’ Na trama que está no ar na RECORD, Seray Kaya vive a irmã da protagonista Bahar (Özge Özpirinçci) Novidades|Do R7 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Seray Kaya interpreta Sirin na novela Força de Mulher Reprodução/Instagram

No Instagram, Seray Kaya mostrou sua empolgação por participar do elenco de Força de Mulher como Sirin. A atriz publicou uma foto onde aparece comemorando e explicou o motivo: “Eu quando leio o roteiro do capítulo”.

Os fãs de Kaya lotaram o post de comentários: “Uma grande atriz”, elogiou um internauta. “Adoro esse cabelo, combina muito com você”, revelou uma seguidora. “Atuação simplesmente perfeita”, disse outra.

Fique por dentro:

Na novela, Sirin é irmã de Bahar (Özge Özpirinçci) por parte de mãe, Hatice (Bennu Yıldırımlar), e faz de tudo para vê-la infeliz.

‌



Relembre:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

